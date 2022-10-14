ВСУ направляют отряды ДРГ для уничтожения артиллерии ВС РФ

Артиллерия играет важную роль в решении боевых задач российской армии в ходе специальной военной операции. ВСУ пытаются бороться с дальнобойным оружием ВС РФ в том числе при помощи диверсантов. Об этом сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи "Гиацинт-Б" группировки "О" ("Отважные").

По его словам, командованием украинской армии готовятся диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), цель которых — ликвидация артиллерии ВС РФ.

"Им ставят задачу — уничтожение артиллерии, обойти блок-посты, добраться до огневых средств артиллерии", — рассказал офицер изданию РИА Новости.

Он отметил, что российским бойцам приходится постоянно использовать маневренную систему действий, перемещаться и принимать противоогневые меры.