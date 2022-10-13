Снайпер спецназа НМ ДНР устроил засаду ДРГ ВСУ

Союзные войска продолжают проведение специальной военной операции. Ведётся борьба в том числе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника.

Видеозапись очередного боевого успеха снайпера спецназа ДНР опубликовал в своём Telegram-канале репортёр Андрей Руденко. На кадрах видно, как члены ДРГ продвигаются в лесополосе, не подозревая, что их засёк и взял под прицел снайпер. В определённый момент точным попаданием один из трёх диверсантов был уничтожен, остальные пригнулись и укрылись в высокой траве.

"Дальше уже — дело техники", — комментирует Руденко.