Владимир Зеленский признал, что мобилизованные российские резервисты оказывают "чувствительное давление" на вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своём вечернем видеообращении.
По его словам, командование армии России не заинтересовано в обучении солдат, но надеется, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне смогут выжить на фронте хотя бы несколько недель.
Однако это позволяет создать дополнительное давление на украинских бойцов, заявил Зеленский. Он также назвал это давление чувствительным.
Ранее командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский заявил, что среди мобилизованных могут быть провокаторы, хотя, в основном, пополнение нормальное.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.