Ходаковский заявил, что среди мобилизованных есть провокаторы

Среди призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые прибывают сейчас на сборные пункты, есть провокаторы. Об этом рассказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Он отметил, что группа ветеранов-защитников Донбасса уже работает на сборных пунктах центральной России, общается с мобилизованными и отвечает на вопросы. И они по итогам первого дня работы сделали вывод, что пополнение в основном нормальное, но есть и те, кто всем недоволен.

По словам комбата, из них потом получаются "первоклассные" мародёры и негодяи. Он добавил, что в 2014 году таких хватало даже среди добровольцев, по причине чего импровизированное СИЗО никогда не пустовало.

"Такие даже убивали в спину своих командиров, когда те приводили их к нормальному бою", — рассказал Ходаковский.