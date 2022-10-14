Среди призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые прибывают сейчас на сборные пункты, есть провокаторы. Об этом рассказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.
Он отметил, что группа ветеранов-защитников Донбасса уже работает на сборных пунктах центральной России, общается с мобилизованными и отвечает на вопросы. И они по итогам первого дня работы сделали вывод, что пополнение в основном нормальное, но есть и те, кто всем недоволен.
По словам комбата, из них потом получаются "первоклассные" мародёры и негодяи. Он добавил, что в 2014 году таких хватало даже среди добровольцев, по причине чего импровизированное СИЗО никогда не пустовало.
"Такие даже убивали в спину своих командиров, когда те приводили их к нормальному бою", — рассказал Ходаковский.
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