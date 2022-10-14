Рогов заявил о предельном напряжении на линии боевого соприкосновения

В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) наблюдается предельное напряжение. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают подготовку к отражению украинских атак. Он не исключил провокаций и попыток прорыва обороны со стороны боевиков ВСУ.

Как пояснил представитель администрации, российская армия ждёт националистов "во всеоружии".

"Сегодня напряжение на ЛБС очень большое", — отметил Рогов в интервью РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул: в четверг, 13 октября, украинские подразделения пытались прорвать оборонительную линию возле населённого пункта Пологи, однако бойцы РФ пресекли наступление.

Ранее Рогов заявил, что группа, состоящая из 14 наёмников, попала в ловушку на территории Запорожской области. Среди иностранных военнослужащих есть раненые и погибшие.