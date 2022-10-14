Рогов: в Запорожской области группа иностранных наёмников попала в ловушку

Группа, состоящая из 10 наёмных военнослужащих, попала в ловушку на территории Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, иностранцы получили отпор на линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что наёмники совершили вылазку на российские позиции у населённого пункта Пологи, затем начались боевые действия.

Как пояснил Рогов, западных военных "накрыли" с помощью огнемётной системы "Солнцепёк".

"Они попали в ловушку. У них были раненые и погибшие", — уточнил представитель администрации.