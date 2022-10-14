В Сети появились фотографии оборонительной "Линии Вагнера" в ЛНР

Бойцы "ЧВК Вагнера" создали многоуровневую линию обороны на территории Луганской Народной Республики. Видео обустройства фортификаций опубликовано в Telegram-канале "Международный ФАН".

В других источниках появились западные спутниковые снимки оборонительных позиций.

Линия обороны на территории ЛНР

Так называемая "Линия Вагнера" состоит из надолбов, рвов и окопов. Надолбы и рвы предназначены для остановки техники противника, а уже за ними идут окопы с огневыми позициями для стрелков.

На днях сообщалось, что "вагнеровцы" освободили населенный пункт Иванград. Отсюда до южных окраин стратегически важного города Бахмут (Артемовск) остаются считанные километры. Силами подразделения на этом направлении развернуто масштабное наступление.