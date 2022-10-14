Боевики 35-ой бригады ВСУ об "успешном" наступлении на Херсон: "Нас истребляют"

Украинские военнослужащие из 35-ой бригады заявили, что на Херсонском направлении они оказались "как на ладони". Огонь продолжался на протяжении всей ночи: активно работает российская артиллерия и беспилотники, отмечают солдаты ВСУ. Однако они не видят, где находятся ВС РФ и откуда именно наносятся удары.

"Медикаменты на исходе, про херсонскую группировку просто забыли. Наша бригада скоро перестанет существовать. Отступать не дают, грозят судом. Все должны знать правду", — рассказали боевики 35-ой бригады в социальных сетях.

Военное командование докладывает в Киев, что всё хорошо и публикует фейковые фотографии, отметили солдаты ВСУ.

"В реальности мы спим среди трупов своих побратимов и ждём когда сами уйдём в мир иной. Нас истребляют. Врага не видим, повторяю", — заявили они.