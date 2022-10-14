Украинские военнослужащие из 35-ой бригады заявили, что на Херсонском направлении они оказались "как на ладони". Огонь продолжался на протяжении всей ночи: активно работает российская артиллерия и беспилотники, отмечают солдаты ВСУ. Однако они не видят, где находятся ВС РФ и откуда именно наносятся удары.
"Медикаменты на исходе, про херсонскую группировку просто забыли. Наша бригада скоро перестанет существовать. Отступать не дают, грозят судом. Все должны знать правду", — рассказали боевики 35-ой бригады в социальных сетях.
Военное командование докладывает в Киев, что всё хорошо и публикует фейковые фотографии, отметили солдаты ВСУ.
"В реальности мы спим среди трупов своих побратимов и ждём когда сами уйдём в мир иной. Нас истребляют. Врага не видим, повторяю", — заявили они.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.