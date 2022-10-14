Две ракеты националистов Вооружённых сил Украины сбиты в небе над Мариуполем.
Боевики киевского режима попытались атаковать портовую инфраструктуру. Об этом сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко со ссылкой на местные СМИ.
Администрация города уже подтвердила данную информацию.
А тем временем в Харькове звучат взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога, сообщают в мэрии.
"Над Харьковом поднимается черный дым. Неизвестно, куда именно было попадание, однако сообщается уже о пяти взрывах", — подтвердил Осташко.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.