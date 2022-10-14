БПЛА-камикадзе "Ланцет" уничтожил ЗРК "Бук" ВСУ на Запорожском направлении

Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" уничтожил зенитно-ракетный комплекс "Бук" армии Украины.

БПЛА-камикадзе "Ланцет" уничтожил ЗРК "Бук" ВСУ на Запорожском направлении

Об ударе по украинским националистам на Запорожском направлении сообщает военный аналитик Борис Рожин, предоставляя видеокадры с точной работой российского дрона.

"Отработал БПЛА-камикадзе "Ланцет", — комментирует эксперт в своём Telegram-канале.

Сообщается, что ВС РФ перехватили инициативу на Краснолиманском направлении, удерживают пос. Новосадовый и Червону Диброву. В районе Таволжанки ВСУ перешли к обороне, ожидая контрнаступления ВС РФ.