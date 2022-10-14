Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" уничтожил зенитно-ракетный комплекс "Бук" армии Украины.
Об ударе по украинским националистам на Запорожском направлении сообщает военный аналитик Борис Рожин, предоставляя видеокадры с точной работой российского дрона.
"Отработал БПЛА-камикадзе "Ланцет", — комментирует эксперт в своём Telegram-канале.
Сообщается, что ВС РФ перехватили инициативу на Краснолиманском направлении, удерживают пос. Новосадовый и Червону Диброву. В районе Таволжанки ВСУ перешли к обороне, ожидая контрнаступления ВС РФ.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.