Алехин: ВСУ и польские наёмники пойдут на Белгород, если их не лишат мостов

Если Россия окончательно уничтожит украинскую энергетику, у врага наступит коллапс. От энергетики зависит работа разведки, штабов и компьютеров.

Об этом сообщил полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин.

"Мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, то полностью нарушим логистику украинских войск, которым поставляется натовское вооружение", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Он отметил, что на том направлении у националистов есть много польских наёмников. И они всё чаще будут выползать на диверсии в Белгородскую область. Тем более, что это действительно отъявленные головорезы, подчеркнул аналитик.

"Действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена"* участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле. Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер", — подытожил Алёхин.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.