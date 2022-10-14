Генерал Неткачев: РФ надо поторопиться с уничтожением важных объектов Украины

Поставки систем ПВО Киеву создадут проблемы для армии РФ, но не закроют украинское небо.

Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой российских войск в Закавказье Юрий Неткачев.

"Чувствуя поддержку Запада, Киев готов продолжать боевые действия даже в условиях вывода из строя критически важных объектов. Руководство Украины рассчитывает на дополнительную военную помощь, в том числе в средствах ПВО, которую уже пообещали США и другие страны на саммите глав оборонных ведомств НАТО", — цитирует "Независимая газета" генерал-лейтенанта.

Западные системы противовоздушной обороны хоть и прикроют часть неба Украины, но они не способны сбивать гиперзвуковые ракеты, а также снаряды оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

"России важно как можно быстрее вывести из строя критически важные объекты, находящиеся в украинской столице, а также других городах. Когда ВСУ с помощью НАТО построит более эффективную систему ПВО, сделать это будет труднее", — предупреждает Неткачев.