Поставки систем ПВО Киеву создадут проблемы для армии РФ, но не закроют украинское небо.
Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой российских войск в Закавказье Юрий Неткачев.
"Чувствуя поддержку Запада, Киев готов продолжать боевые действия даже в условиях вывода из строя критически важных объектов. Руководство Украины рассчитывает на дополнительную военную помощь, в том числе в средствах ПВО, которую уже пообещали США и другие страны на саммите глав оборонных ведомств НАТО", — цитирует "Независимая газета" генерал-лейтенанта.
Западные системы противовоздушной обороны хоть и прикроют часть неба Украины, но они не способны сбивать гиперзвуковые ракеты, а также снаряды оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".
"России важно как можно быстрее вывести из строя критически важные объекты, находящиеся в украинской столице, а также других городах. Когда ВСУ с помощью НАТО построит более эффективную систему ПВО, сделать это будет труднее", — предупреждает Неткачев.
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