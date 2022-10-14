Вооружённые силы Украины обстреляли в Белгородской области село Вознесеновка.
В результате прилёта снарядов были повреждены пять жилых домов, оборвана линия электропередач. люди не пострадали, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.