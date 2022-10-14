Боевики ВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли в Белгородской области село Вознесеновка.

В результате прилёта снарядов были повреждены пять жилых домов, оборвана линия электропередач. люди не пострадали, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".