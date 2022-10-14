Белгородские Telegram-каналы сообщают о новых громких хлопках: по всей вероятности, работают системы противовоздушной обороны.
Как пишет издание RT со ссылкой на очевидцев, у ряда жителей города пропала электроэнергия.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.