В Белгороде хлопки: у многих жителей города пропал свет.

Белгородские Telegram-каналы сообщают о новых громких хлопках: по всей вероятности, работают системы противовоздушной обороны.

Как пишет издание RT со ссылкой на очевидцев, у ряда жителей города пропала электроэнергия.