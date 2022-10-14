Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта

Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.

Это было главным в очередной "свежей" сводке Генерального штаба Украины 14 октября.

Армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, сообщает украинское командование.

ВС РФ ведут огонь по националистам вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет оборудование позиций на отдельных рубежах и ведут воздушную разведку.

"Крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры в н. п. Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков", — в частности пишут в ГШ ВСУ.

Русская армия нанесла три ракетных и десять авиаударов, а также совершила десять обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили неонацисты.