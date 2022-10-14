Игорю Стрелкову разрешили отправиться в зону СВО: "Ушёл воевать замкомбатом"

Несколько российских военкоров сообщили, что бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову разрешили отправиться на спецоперацию на Украине.

Военкор Юрий Котенок объяснил, с чем связана тишина в микроблоге одного из главных рупоров СВО.

"Молчание Игоря Стрелкова с 10 октября объясняется тем, что спустя 8 лет ему разрешено выехать в зону боевых действий. По сведениям Максима Фомина, он ушел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата", — сообщил Котенок.

Стрелков не раз жаловался, что лишен возможности попасть на фронт. В своём Telegram-канале он активно критиковал действия Минобороны РФ, призывая к мобилизации российского населения.

Летом сообщалось, что экс глава Минобороны ДНР сделал попытку въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но был задержан полицией.