Несколько российских военкоров сообщили, что бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову разрешили отправиться на спецоперацию на Украине.
Военкор Юрий Котенок объяснил, с чем связана тишина в микроблоге одного из главных рупоров СВО.
"Молчание Игоря Стрелкова с 10 октября объясняется тем, что спустя 8 лет ему разрешено выехать в зону боевых действий. По сведениям Максима Фомина, он ушел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата", — сообщил Котенок.
Стрелков не раз жаловался, что лишен возможности попасть на фронт. В своём Telegram-канале он активно критиковал действия Минобороны РФ, призывая к мобилизации российского населения.
Летом сообщалось, что экс глава Минобороны ДНР сделал попытку въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но был задержан полицией.
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