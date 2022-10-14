Рогов сообщил, что ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Мелитополь дронами-камикадзе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, стороной противника было направлено два беспилотника с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Попытка нанести удар оказалось неудачной. Один из дронов упал и взорвался. Второй был сбит системой противовоздушной обороны РФ, которая защитила мирных жителей. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Беспилотные летательные аппараты ВС РФ атакуют объекты противника в Днепропетровской области. Согласно сообщениям военкоров "Русской Весны", ведётся работа иранскими дронами-камикадзе.