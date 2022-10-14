Вооружённые силы Украины попытались атаковать Мелитополь дронами-камикадзе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, стороной противника было направлено два беспилотника с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Попытка нанести удар оказалось неудачной. Один из дронов упал и взорвался. Второй был сбит системой противовоздушной обороны РФ, которая защитила мирных жителей. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Беспилотные летательные аппараты ВС РФ атакуют объекты противника в Днепропетровской области. Согласно сообщениям военкоров "Русской Весны", ведётся работа иранскими дронами-камикадзе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.