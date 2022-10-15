Воздушная тревога над всей Украиной: взрывы в Киеве, Запорожье и Кривом Роге

Утром 10 октября ВКС РФ продолжили наносить удары по военным объектам Украины. Местные жители пишут о воздушной тревоге во всех регионах страны.

Российские военкоры сообщили, что одна из ракет поразила цель под Киевом, и сейчас на месте попадания горит сильный пожар.

"Ракетный удар по одному из областных городов. Предварительно обошлось без жертв", — подтвердил информацию глава Киевской области Алексей Кулеба.

Украинцы в соцсетях пишут, что воздушная тревога звучит во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской и даже Волынской областях.

Также стало известно, что беспилотники-камикадзе "Герань-2" атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожье, Никополе, Кривом Роге и Днепропетровске.

Ранее крымский политолог отметил, что подобные удары должны стать систематическими, так как киевский режим не понимает предупреждений.