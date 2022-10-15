Политолог Cкориков: Киев не понимает предупреждений, удары должны стать системой

Киевский режим должен понимать, что позиция России жёсткая и непреклонная, а потому удары по критической инфраструктуре Украины нужно продолжать.

Такое мнение высказал эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в эфире севастопольского телеканала. Поэтому, считает он, не стоит называть массированные ракетные удары "показательными" или "предупредительными".

"Киев не понимает предупреждений. Называть удары по объектам украинской инфраструктуры предупреждающими не верно. Они должны быть системными и влиять на положение на фронте", — уверен Скориков.

Чтобы приблизиться к поставленным целям спецоперации, необходимо вывести из строя всю логистику поставок и снабжения ВСУ, отметил политолог.

Накануне российский военкор рассказал, как подразделения ВС РФ контрударом осложнили наступление украинских боевиков на Кременную.