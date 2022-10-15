Начались тяжелейшие бои в Херсонской области.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Он отметил, что если националисты киевского режима решили начать новый этап наступления на Херсон, то можно допустить, что обострение будет происходить и в районе линии Кременная — Сватово.
Telegram-каналы военных блогеров подчеркнули, что направление боевиков ВСУ на Дудчаны — Мыловое.
"Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Примерно два батальона перешли в наступление, держим оборону", — цитируют военкоры российских бойцов.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.