Российские войска ведут огонь по армии Украины по всей линии фронта. Это было главное из "свежей" сводки Генерального штаба ВСУ утром 15 октября.
Армия России наступает по всей линии соприкосновения, а также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, сообщает украинское командование.
ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляется инженерное оборудование позиций на некоторых направлениях и проводится разведка.
"Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры в н. п. Харьков, Константиновка, Соледар, Артёмовск, Чумак, Лебединский, Запорожье, Давыдов Брод и Мирный", — в частности, пишет ГШ Украины.
Русская армия нанесла шесть ракетных и 30 авиаударов, а также совершила 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.