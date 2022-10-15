Генштаб ВСУ: русская армия атакует ВСУ по всей линии фронта

Российские войска ведут огонь по армии Украины по всей линии фронта. Это было главное из "свежей" сводки Генерального штаба ВСУ утром 15 октября.

Армия России наступает по всей линии соприкосновения, а также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, сообщает украинское командование.

ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляется инженерное оборудование позиций на некоторых направлениях и проводится разведка.

"Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры в н. п. Харьков, Константиновка, Соледар, Артёмовск, Чумак, Лебединский, Запорожье, Давыдов Брод и Мирный", — в частности, пишет ГШ Украины.

Русская армия нанесла шесть ракетных и 30 авиаударов, а также совершила 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня.