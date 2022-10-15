Украинские войска провели артиллерийскую подготовку на Никопольском направлении Южного фронта. После этого группировка ВСУ осуществила массированное наступление на Берислав и Новую Каховку через населённые пункты Дудчаны и Суханово.
На данный момент украинские войска пытаются продвинуться по правому берегу Днепра в направлении Мылового.
Предположительно, основные манёвры противника будут проходить вдоль Каховского водохранилища. Об этом сообщили сразу несколько военных корреспондентов, которые работают на передовой.
"Противник перешёл в наступление в Херсонской области, в районе Новогрировки и Мылового, на Берислав", — написал военкор Роман Сапоньков.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.