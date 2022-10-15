ВСУ начали масштабное наступление на Южном фронте

Украинские войска провели артиллерийскую подготовку на Никопольском направлении Южного фронта. После этого группировка ВСУ осуществила массированное наступление на Берислав и Новую Каховку через населённые пункты Дудчаны и Суханово.

На данный момент украинские войска пытаются продвинуться по правому берегу Днепра в направлении Мылового.

Предположительно, основные манёвры противника будут проходить вдоль Каховского водохранилища. Об этом сообщили сразу несколько военных корреспондентов, которые работают на передовой.

"Противник перешёл в наступление в Херсонской области, в районе Новогрировки и Мылового, на Берислав", — написал военкор Роман Сапоньков.