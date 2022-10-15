В последние дни участились атаки украинской армии на Белгород. В городе был повреждён многоэтажный жилой дом.
При этом ВСУ не смогут развить полномасштабного наступления на территорию Белгородской области, поскольку не имеют для этого средств и сил. Так считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
"Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств", — заявил Алёхин в интервью "Украина.ру".
Он сообщил, что на днях подразделения ВСУ были переброшены с Волчанска, практически граничащего с Белгородской областью, в район Сватово для развития наступательной операции именно на этом направлении.
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