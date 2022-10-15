Алёхин заявил, что полномасштабного наступления ВСУ на Белгород не будет

В последние дни участились атаки украинской армии на Белгород. В городе был повреждён многоэтажный жилой дом.

При этом ВСУ не смогут развить полномасштабного наступления на территорию Белгородской области, поскольку не имеют для этого средств и сил. Так считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

"Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств", — заявил Алёхин в интервью "Украина.ру".

Он сообщил, что на днях подразделения ВСУ были переброшены с Волчанска, практически граничащего с Белгородской областью, в район Сватово для развития наступательной операции именно на этом направлении.