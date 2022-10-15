Офицер ЛНР "Салман" заявил, что осень изменит характер боевых действий СВО

В интервью с изданием "МК" военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Салман" рассказал о влиянии смены сезона и погоды на ход боевых действий.

Он отметил, что метеообстановка скажется, в первую очередь, на работе пехоты. Когда обороняющаяся сторона применяет противотанковые рвы, грунт размокает, в этом случае тяжёлой технике не проехать. Также сложно придётся колёсному транспорту.

Касательно беспилотников эксперт отметил, что они могут работать даже при нулевой видимости. Тепловизионные комплексы также способны быть в строю и в непогоду. Приборы ночного видения, использующие инфракрасную подсветку, неэффективны в сильный туман, дождь и снег.

Военный отметил, что активность наступательных действий как со стороны ВСУ, так и ВС РФ будет зависеть от готовности противника бросить остатки резервов полностью на какое-то из направлений. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Киеву нужны территориальные успехи, при затяжных дождях их достичь будет невозможно.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Мелитополю дронами-камикадзе.