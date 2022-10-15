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С момента начала спецоперации на Украине общие потери среди ВСУ составили 123 133 человека, сообщает военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на Минобороны РФ. Официальное ведомство Украины предоставляет иные данные.

Военкор передаёт, что военные ВС РФ в Донбассе призывают генералов, офицеров и бойцов ВСУ прекратить боевые действия.

"Судя по содержанию этих призывов, я рассуждал неправильно, думая, что массированный удар по Украине — часть плана СВО. Это быстрый ответ на атаки территории России, включая подрыв Крымского моста. Что ж, значит, мы способны быстро и тотально реагировать", — пишет военный корреспондент в своём Telegram-канале.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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