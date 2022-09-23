Минобороны Украины: с 24 февраля потери ВСУ — чуть более 9 тысяч человек

Минобороны Украины назвало свои цифры потерь боевиков ВСУ с 24 февраля.

Информацию, напоминающую откровенную дезинформацию, озвучила заместитель министра Анна Маляр.

Начала она со странного заявления, что "погибли не сотни тысяч", повторив фразу два раза.

"Это не сотни тысяч. Не сотни тысяч. Я могу сказать, что несколько недель назад озвучивалась цифра около 9 тысяч. Ну немного больше сейчас. Конечно, мы ещё до конца не знаем цифр по Мариуполю. Но это не сотни тысяч", — утверждает чиновница.

Напомним, что только с конца августа в Николаевской и Херсонской области ВСУ потеряли более 6,5 тыс. солдат и офицеров. С 24 же февраля их потери, причём и по западным независимым источникам оцениваются только убитыми более 120 тысяч человек.