Со стороны Новой Каменки Вооружённые силы Украины задействовали для прорыва силы из более чем 25 танков.
По националистам киевского режима плотно работает наша артиллерия, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Также сообщается, что на Бериславском направлении российские солдаты спалили уже пять танков бандеровцев.
По радиоперехватам у армии Украины сплошные отказники, и не желают идти в атаку.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.