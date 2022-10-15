Со стороны Новой Каменки ВСУ задействовали для прорыва более 25 танков

Со стороны Новой Каменки Вооружённые силы Украины задействовали для прорыва силы из более чем 25 танков.

По националистам киевского режима плотно работает наша артиллерия, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Также сообщается, что на Бериславском направлении российские солдаты спалили уже пять танков бандеровцев.

По радиоперехватам у армии Украины сплошные отказники, и не желают идти в атаку.