Эксперт Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2

Россия заказала новые беспилотные летательные аппараты у Тегерана. Боезаряд данных БПЛА больше, чем у дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"У Ирана на деле много разных интересных БПЛА: разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях на разных ТВД", — сказал он.

Эксперт отметил готовность Ирана или Китая "подставить плечо" в различных вопросах. Однако Рожин считает, что нужно создавать полный цикл производства всего необходимого внутри своей страны, открывая как собственные, так и лицензионные сборочные линии.