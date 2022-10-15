Россия заказала новые беспилотные летательные аппараты у Тегерана. Боезаряд данных БПЛА больше, чем у дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"У Ирана на деле много разных интересных БПЛА: разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях на разных ТВД", — сказал он.
Эксперт отметил готовность Ирана или Китая "подставить плечо" в различных вопросах. Однако Рожин считает, что нужно создавать полный цикл производства всего необходимого внутри своей страны, открывая как собственные, так и лицензионные сборочные линии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.