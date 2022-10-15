Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удары по целям в Запорожье и под Киевом, продолжая уничтожать и выводить из строя объекты стратегической важности Украины. В ночь на 15 октября со стороны российской армии был прилёт беспилотного летательного аппарата "Герань-2" ("Шахид").
Издание "Русская Весна" опубликовало видеокадры, на которых украинские войска пытаются сбить БПЛА-камикадзе.
"На фоне пожара и звучащих взрывов происходящее похоже на кадры из фантастического боевика», — пишет издание.
Ранее Вооружённые силы Украины попытались атаковать Мелитополь дронами-камикадзе. Сторона противника направила два беспилотника с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Попытка ударов оказалась неудачной.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.