Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удары по целям в Запорожье и под Киевом, продолжая уничтожать и выводить из строя объекты стратегической важности Украины. В ночь на 15 октября со стороны российской армии был прилёт беспилотного летательного аппарата "Герань-2" ("Шахид").

Издание "Русская Весна" опубликовало видеокадры, на которых украинские войска пытаются сбить БПЛА-камикадзе.

"На фоне пожара и звучащих взрывов происходящее похоже на кадры из фантастического боевика», — пишет издание.

Ранее Вооружённые силы Украины попытались атаковать Мелитополь дронами-камикадзе. Сторона противника направила два беспилотника с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Попытка ударов оказалась неудачной.



