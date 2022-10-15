Бывший руководитель одесской ячейки националистического формирования "Правый сектор"* Сергей Стерненко пообещал награду за пленение ополченца Игоря Стрелкова.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает журналист и телеведущий Руслан Осташко.
"Отдам из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмёт Стрелкова в плен", — цитирует националиста ведущий телеканала "Первый".
Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава МВД ДНР Игорь Стрелков наконец-то смог попасть на фронт.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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