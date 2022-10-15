ВСУ несут потери у линии Сватово на севере ЛНР в результате удара ВС РФ

Артиллерия и разведка ВС РФ выявляют и уничтожают противника на севере Луганской Народной Республики. На этом участке украинские войска группируются, планируя удар на линии Сватово — Кременная, сообщает корреспондент РИА Новости. ВСУ перебрасывают технику и боевиков в западную часть трассы, которая соединяет эти города.

Агентство опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу беспилотника. На нём видно, как в результате удара ВС РФ украинские военные отступают из лесопосадки в районе Кременной и выносят тела убитых и раненых. На кадрах также виден горящий танк, который хотели замаскировать у церкви.