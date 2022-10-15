Дандыкин: армия России сможет отразить наступление ВСУ в Херсонской области

Сегодня стало известно о попытках Вооружённых сил Украины (ВСУ) наступать сразу на нескольких направлениях. Они ведут разведку боем, желая закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, однако поспешность приводит к ошибкам. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик считает, что российская армия сможет отразить наступление ВСУ в Херсонской области, так как у военных было время окопаться на этих рубежах и создать оборону, отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По его словам, главное — продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона.

Также эксперт обратил внимание на действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая "Герань" и "Ланцет", и нанесение ракетных ударов по энергосистеме, коммуникациям и по центрам принятия решений.

Очередная попытка ВСУ высадить десант возле Запорожской АЭС — это хвастовство перед западными спонсорами и желание убеждить население, что они побеждают. В итоге большое количество подготовленных спецназовцев было утоплено, заключил Дандыкин.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о больших потерях спецназа ВСУ при попытке прорыва на Берислав в Херсонской области.