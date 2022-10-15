Украинская армия несёт большие потери в Херсонской области. При утренней попытке разведать позиции российских военных очень много солдат потерял 140-й полк специальных операций вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что пехота и танковый батальон противника были остановлены нашей ствольной и реактивной артиллерией. С неба помогали "Герань-2" и "Ланцет".
Приблизительные цифры потерь украинской стороны — более ста убитыми в живой силе, в технике — полтора десятка бронемашин YPR-765PRI и БМП-2 и не меньше четырёх танков Т-64БВ.
"Что известно точно — атака ВСУ захлебнулась. С мест сообщают, что по пытающимся откатиться на исходные позиции украинским формированиям отрабатывают наши штурмовики Су-25 и Су-34 ВКС РФ", — заключил военкор.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.