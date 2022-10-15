Поддубный: в Херсонской области понёс большие потери полк спецназа ВСУ

Украинская армия несёт большие потери в Херсонской области. При утренней попытке разведать позиции российских военных очень много солдат потерял 140-й полк специальных операций вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что пехота и танковый батальон противника были остановлены нашей ствольной и реактивной артиллерией. С неба помогали "Герань-2" и "Ланцет".

Приблизительные цифры потерь украинской стороны — более ста убитыми в живой силе, в технике — полтора десятка бронемашин YPR-765PRI и БМП-2 и не меньше четырёх танков Т-64БВ.

"Что известно точно — атака ВСУ захлебнулась. С мест сообщают, что по пытающимся откатиться на исходные позиции украинским формированиям отрабатывают наши штурмовики Су-25 и Су-34 ВКС РФ", — заключил военкор.