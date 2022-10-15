Буданов о высоком качестве разведки ВСУ: "Ну нет неожиданностей от противника"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с гордостью заявил, что все ВСУ прекрасно осведомлены обо всём, что делают ВС РФ.

Буданов заверил, что каждое действие российской армии становится достоянием разведывательного управления Украины.

"Самыми большими успехами я считают то, что наша информация является предупреждающей. И это, в принципе, легко увидеть. Потому что… ну нет неожиданностей от противника. Их никто не может показать нам сейчас. Ко всем их коварным проделкам мы — государство — подходим подготовленными", — подчеркнул Буданов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержан полицейский, работавший на разведку Украины.