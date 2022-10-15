Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с гордостью заявил, что все ВСУ прекрасно осведомлены обо всём, что делают ВС РФ.
Буданов заверил, что каждое действие российской армии становится достоянием разведывательного управления Украины.
"Самыми большими успехами я считают то, что наша информация является предупреждающей. И это, в принципе, легко увидеть. Потому что… ну нет неожиданностей от противника. Их никто не может показать нам сейчас. Ко всем их коварным проделкам мы — государство — подходим подготовленными", — подчеркнул Буданов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержан полицейский, работавший на разведку Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.