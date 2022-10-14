Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области полицейского, который подозревается в передаче информации из рабочей базы неизвестному лицу. Об этом сообщает Baza.
Издание пишет, что 38-летний капитан работал оперативным дежурным на железнодорожной станции Валуйки и имел доступ к системе "Следопыт", в которой хранятся данные о гражданах РФ.
Следствие полагает, что он получал информацию из системы в интересах разведки (ГУР) Украины. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.