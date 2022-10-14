В Белгородской области задержан полицейский, работавший на разведку Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области полицейского, который подозревается в передаче информации из рабочей базы неизвестному лицу. Об этом сообщает Baza.

Издание пишет, что 38-летний капитан работал оперативным дежурным на железнодорожной станции Валуйки и имел доступ к системе "Следопыт", в которой хранятся данные о гражданах РФ.

Следствие полагает, что он получал информацию из системы в интересах разведки (ГУР) Украины. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям.