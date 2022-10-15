Зеленский: ситуация в Донбассе "очень тяжёлая", но ВСУ держат позиции

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе (на Донецком и Луганском направлениях), особенно в районе Артёмовска (Бахмута) очень тяжёлой. Однако украинская армия держит позиции. Об этом он заявил в своём вечернем обращении.

Кроме того, Зеленский опять обратился на русском языке к гражданам России и призвал их сдаваться в плен.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке сообщил, что ВС РФ ведут бои по всей линии фронта и наступают сразу на нескольких направлениях.

Также вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что РФ получает драгоценный опыт, воюя с ВСУ.