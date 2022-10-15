Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе (на Донецком и Луганском направлениях), особенно в районе Артёмовска (Бахмута) очень тяжёлой. Однако украинская армия держит позиции. Об этом он заявил в своём вечернем обращении.
Кроме того, Зеленский опять обратился на русском языке к гражданам России и призвал их сдаваться в плен.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке сообщил, что ВС РФ ведут бои по всей линии фронта и наступают сразу на нескольких направлениях.
Также вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что РФ получает драгоценный опыт, воюя с ВСУ.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.