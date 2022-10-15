Вице-премьер Украины: Россия получает "драгоценный опыт", воюя с ВСУ

Россия сейчас получает "драгоценный опыт", воюя с украинской армией, обученной и оснащенной по стандартам НАТО. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью журналу Newsweek.

По её мнению, этот военный конфликт даёт Российской Федерации и российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям и оснащена новейшей натовской техникой.

И если сейчас закончить военные действия переговорами, то с накопленным опытом Россия "станет сильнее", добавила она.

"Поверьте, их службы накапливают информацию и данные, которые они получают", — сказала вице-премьер.