Россия сейчас получает "драгоценный опыт", воюя с украинской армией, обученной и оснащенной по стандартам НАТО. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью журналу Newsweek.
По её мнению, этот военный конфликт даёт Российской Федерации и российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям и оснащена новейшей натовской техникой.
И если сейчас закончить военные действия переговорами, то с накопленным опытом Россия "станет сильнее", добавила она.
"Поверьте, их службы накапливают информацию и данные, которые они получают", — сказала вице-премьер.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.