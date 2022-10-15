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В военной части Белгородской области неизвестные открыли стрельбу

Силовые структуры

В военной части в Белгородской области дво неизвестных открыли стрельбу.

Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По предварительной информации сообщалось, что двое стрелков из страны СНГ убиты ответным огнём.

В результате террористического накта  на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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