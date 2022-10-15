В военной части в Белгородской области дво неизвестных открыли стрельбу.
Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По предварительной информации сообщалось, что двое стрелков из страны СНГ убиты ответным огнём.
В результате террористического накта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.