В военной части Белгородской области неизвестные открыли стрельбу

В военной части в Белгородской области дво неизвестных открыли стрельбу.

Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По предварительной информации сообщалось, что двое стрелков из страны СНГ убиты ответным огнём.

В результате террористического накта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь, сообщили в Министерстве обороны РФ.