Украинские боевики нанесли удар по мэрии Донецка

Сегодня, 16 октября, примерно в 07:30 утра националисты киевского режима нанесли удар по самому центру Донецка.

Одна из ракет ВСУ на улице Артёма почти разрушила здание городской администрации, также разбиты три автомобиля, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

"За зданием мэрии находится знаменитый донецкий парк кованых фигур, остаётся лишь надеяться, что рано утром там никого не было", — пишет издание.

Данных о жертвах и пострадавших пока нет, информация уточняется.