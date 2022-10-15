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Суздальцев: терроризм и коррупция у украинцев в крови

Силовые структуры

Граждане Украины, не имея опыта государственности, в итоге скатились к своему естественному состоянию. В этой стране расцветает этнический национализм, приветствуются внесудебные разборки и убийства, терроризм и вера в свою исключительность.

Суздальцев: терроризм и коррупция у украинцев в крови

Об этом сообщил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Суть этого государства: от 2014 года совершенно законно убивать людей, это даже никто не расследует, это нормально. Традиция внесудебных разборок — бросать людей в мусорные ящики, сайт "Миротворец" работает. Государство не то что криминальное, оно коррупционное", — отметил эксперт.

Всё держится на коррупции, а если эту основу убрать, государства не будет отметил обозреватель.

По его словам, у них никогда не было своей государственности, а были засады, нож в спину, теракт.

"Гайдамаки — набежали, хватанули и убежали. Это считалось хорошо, подавалось как "молодцы", "военная хитрость", — подчеркнул Суздальцев.

Против врага делать всё, никакой нравственности или гуманитарных вещей — это просто выкидывается. Восемь лет можно бомбить своих граждан, и это для них нормально, уверен эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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