В Белгороде ВСУ нанесли удар в районе аэропорта

Два серьёзных ракетных прилёта в районе аэропорта Белгорода зафиксированы сегодня, 16 октября, около 11:40.

По информации корреспондентов "Русской Весны", силы противовоздушной обороны отражали беспрецедентную атаку со стороны украинской армии — в небе прозвучало не менее 16 взрывов.

Два снаряда ВСУ всё-таки легли в районе белгородского международного аэропорта имени Шухова. Напомним, воздушная гавань этого региона приостановила работу с конца февраля.

Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух человек в результате обстрела националистами киевского режима в Белгородском районе.