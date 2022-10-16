Два серьёзных ракетных прилёта в районе аэропорта Белгорода зафиксированы сегодня, 16 октября, около 11:40.
По информации корреспондентов "Русской Весны", силы противовоздушной обороны отражали беспрецедентную атаку со стороны украинской армии — в небе прозвучало не менее 16 взрывов.
Два снаряда ВСУ всё-таки легли в районе белгородского международного аэропорта имени Шухова. Напомним, воздушная гавань этого региона приостановила работу с конца февраля.
Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух человек в результате обстрела националистами киевского режима в Белгородском районе.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.