Ремонтники РВБ ВС РФ изобрели способ защиты от американских ПТРК Javelin и NLAW

В специальной военной операции принимают участие не только генералы и солдаты. Важную роль играют и те, кто не ведёт активные бои — ремонтно-восстановительный батальон Южного военного округа (ЮВО) возвращает на фронт бронированную технику, которая была повреждена в ходе СВО.

"Ремонт и восстановление повреждённой военной техники — одна из первостепенных задач технического обслуживания войск", — сообщил заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона с позывным "Совгавань".

Он рассказал корреспонденту "МК", что широко разрекламированные американские противотанковые комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW не так жу всесильны. Ремонтники придумали, как обезопасить военнослужащих ВС РФ от их ударов.

"Американцы создали Javelin, а мы, в свою очередь, придумали "антиджавелин". Делаем специальные металлические козырьки, ставим их на башню танка, а сверху кладём мешки с песком. Таким образом кумулятивная струя Javelin не проникает сквозь мешки, и личный состав экипажа остается жив", — рассказывает офицер.

Однако данная конструкция может мешать при экстренной эвакуации из танка, поэтому ремонтники увеличивают высоту стоек при установке защиты, а это, в свою очередь, позволяет личному составу выбраться из люка беспрепятственно.