Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США

Соединённые Штаты Америки заверяли, что украинская армия не будет атаковать российские территории американским оружием. Однако военкоры "Русской весны" предоставляют кадры, на которых зафиксированы обломки сбитой противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM производства США, найденные в одном из населённых пунктов Белгородской области.

Как сообщает источник, ВВС Украины пытаются нанести урон ПВО России в данном регионе с помощью истребителей Су-27 и МиГ-29, прибегая к поддержке разведчиков Су-24МР. Истребители были интегрированы противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

"Истребителей у Украины осталось и так немного, а места их базирования хорошо известны — это аэродромы в Василькове (Киевская область), Миргороде (Полтавская область), Кропивницком (Днепропетровская область) и Долгинцево (Криворожская область)", — сообщает "Русская весна".