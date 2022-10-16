Соединённые Штаты Америки заверяли, что украинская армия не будет атаковать российские территории американским оружием. Однако военкоры "Русской весны" предоставляют кадры, на которых зафиксированы обломки сбитой противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM производства США, найденные в одном из населённых пунктов Белгородской области.
Как сообщает источник, ВВС Украины пытаются нанести урон ПВО России в данном регионе с помощью истребителей Су-27 и МиГ-29, прибегая к поддержке разведчиков Су-24МР. Истребители были интегрированы противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
"Истребителей у Украины осталось и так немного, а места их базирования хорошо известны — это аэродромы в Василькове (Киевская область), Миргороде (Полтавская область), Кропивницком (Днепропетровская область) и Долгинцево (Криворожская область)", — сообщает "Русская весна".
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.