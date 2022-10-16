Ходаковский о трагедии на полигоне в Белгороде: Доступ к оружию и больная голова

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался о расстреле мобилизованных на белгородском полигоне.

Бывший командир донецкой "Альфы" считает, что не стоит считать случай на полигоне закономерностью. Он уверен, что трагедию следует рассматривать как частную ситуацию.

"Дико, что люди не доехали до передовой и погибли так драматично, но никаких системных выводов сделать из этого нельзя", — написал военный в своём микроблоге.

Ходаковский не исключает, что будут выявлены факты, которые будут свидетельствовать о чётком замысле стрелявших людей.

"Есть доступ к оружию и больная голова — есть убийства детей в школах", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Он уверен, что такое могло произойти даже если бы "мобилизация проводилась чётко, как обслуживание в швейцарском банке".

Ходаковский сравнил мобилизацию в России с оглоблей телеги с горы.