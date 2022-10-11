Ходаковский сравнил мобилизацию в РФ с оглоблей телеги с горы: Бойся, противник

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пожаловался, что коммерческие грузы на железной дороге мешают военным эшелонам.

Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что раскачка в России происходит не так стремительно, как хотелось бы. Русских людей он при этом охарактеризовал, как "на редкость скорые".

"Мобилизация, как оглобля телеги с горы, уже даже подталкивает, набирая скорость большую, чем ноги "мобилизаторов" и частеформирователей успевают перебирать", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Командир батальона "Восток" рассказал, что на крупной российской узловой станции имеются проблемы с разгрузкой очень нужных военных грузов, так как коммерческие грузы "нахально лезут вне очереди".

"Вообще-то — надо что-то решать, и компетентным органам нужно взять под контроль соблюдение приоритетности. А представьте, если мы поборем такие вот преграды, — как мы тогда развернёмся? Бойся, противник!" — поделился своими размышлениями представитель ДНР.

Ранее Александр Ходаковский после обрушения фрагмента Крымского моста поблагодарил врагов за науку.