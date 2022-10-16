По Очакову и Николаеву вечером в воскресенье армия России наносит очередные удары беспилотниками "Герань-2"
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области, пишет в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Местные Telegram-каналы пестрят сообщениями, что во многих районах Николаева пропала электроэнергия.
После жёстких запретов и угроз со стороны СБУ, с украинской стороны почти полностью перестали выкладывать ролики прилётов дронов-камикадзе,
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.