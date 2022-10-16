По Одессе, Очакову и Николаеву вечерние удары "Гераней-2"

По Очакову и Николаеву вечером в воскресенье армия России наносит очередные удары беспилотниками "Герань-2"

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области, пишет в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Местные Telegram-каналы пестрят сообщениями, что во многих районах Николаева пропала электроэнергия.

После жёстких запретов и угроз со стороны СБУ, с украинской стороны почти полностью перестали выкладывать ролики прилётов дронов-камикадзе,