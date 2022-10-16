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По Одессе, Очакову и Николаеву вечерние удары "Гераней-2"

Силовые структуры

По Очакову и Николаеву вечером в воскресенье армия России наносит очередные удары беспилотниками "Герань-2"

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области, пишет в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Местные Telegram-каналы пестрят сообщениями, что во многих районах Николаева пропала электроэнергия.

После жёстких запретов и угроз со стороны СБУ, с украинской стороны почти полностью перестали выкладывать ролики прилётов дронов-камикадзе, 

 

 

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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