На Украину летят десятки российских ракет и дронов

На Украине очевидцы сообщают о десятках ракет и беспилотных аппаратов идущих к своим целям.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный аналитик Борис Рожин.

"Николаевская область атакована ракетным комплексом "Бастион", расположенным в Крыму", — заявляет глава ОВА Виталий Ким.

Взрывы в районе Кременчуга и Кировограда. В Винницкой области угроза ракетного удару и атаки БПЛА-камикадзе.

"Судя по визгам в украинских Telegram-каналах, у них ожидается дождь из ракет во всех регионах. Как говорится "ибо нефиг", — комментирует недовольство украинских обывателей военный корреспондент Андрей Руденко.

Он отметил, что на Украине все радуются и прямо счастливы, когда их ракеты где-то разбивают какой-то гражданский объект на территории РФ.

"Вот получите и распишитесь за ответочку", — подытожил военкор.