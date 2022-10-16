На Украине очевидцы сообщают о десятках ракет и беспилотных аппаратов идущих к своим целям.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный аналитик Борис Рожин.
"Николаевская область атакована ракетным комплексом "Бастион", расположенным в Крыму", — заявляет глава ОВА Виталий Ким.
Взрывы в районе Кременчуга и Кировограда. В Винницкой области угроза ракетного удару и атаки БПЛА-камикадзе.
"Судя по визгам в украинских Telegram-каналах, у них ожидается дождь из ракет во всех регионах. Как говорится "ибо нефиг", — комментирует недовольство украинских обывателей военный корреспондент Андрей Руденко.
Он отметил, что на Украине все радуются и прямо счастливы, когда их ракеты где-то разбивают какой-то гражданский объект на территории РФ.
"Вот получите и распишитесь за ответочку", — подытожил военкор.
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