Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области

Группа разведчиков Вооружённых сил Украины в Харьковской области попала в плен недалеко от посёлка Берестовое.

Населённый пункт нходится на Сватовском направлении, сообщает РИА Новости.

Один из пленных уже рассказал, что их было шесть человек.

"Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться", — говорит военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Теперь он и остальные пленные допрашиваются.