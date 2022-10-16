ГУР Министерства обороны Украины объявило награду за поимку Игоря Стрелкова. За него обещают 100 тысяч долларов.
Ранее бывший министр МВД ДНР не раз критиковал российских военачальников о нерешительности действий в ходе специальной операции. А накануне, 15 октября в соцсетях появилось сообщение от его супруги о том, что Игорь Стрелков ушёл на фронт.
Разведка Украины указывает, что СБУ и Генпрокуратура возбудили против россиянина уголовное дело.
В Нидерландах он обвиняется в причастности к уничтожению самолета “Боинг” MH17, который был сбит в 2014 году.
Обвинение просило для ополченца пожизненное заключение. Слушания, где огласят решение суда, назначены на 17 ноября и 15 декабря текущего года.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.