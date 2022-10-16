За поимку Стрелкова ГУР Украины готово заплатить100 тысяч долларов

ГУР Министерства обороны Украины объявило награду за поимку Игоря Стрелкова. За него обещают 100 тысяч долларов.

Ранее бывший министр МВД ДНР не раз критиковал российских военачальников о нерешительности действий в ходе специальной операции. А накануне, 15 октября в соцсетях появилось сообщение от его супруги о том, что Игорь Стрелков ушёл на фронт.

Разведка Украины указывает, что СБУ и Генпрокуратура возбудили против россиянина уголовное дело.

В Нидерландах он обвиняется в причастности к уничтожению самолета “Боинг” MH17, который был сбит в 2014 году.

Обвинение просило для ополченца пожизненное заключение. Слушания, где огласят решение суда, назначены на 17 ноября и 15 декабря текущего года.