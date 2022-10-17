В Николаеве горит промышленная инфраструктура

В Николаевской области горят здания промышленной инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Какие конкретно здания объяты пожаром, не уточняется. Кроме того нет информации, был ли это ракетный удар.

По информации агентства УНИАН, пожар удалось локализовать.

Так, воздушная тревога объявлена уже в шести областях Украины.